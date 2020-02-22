Antalya'da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası - Son Dakika

Antalya'da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

7 saat önce

Antalya'da gerçekleştirilen Huzur Akdeniz (2020-2) Uygulaması kapsamında 3 bin 641 araç kontrol edildi, 93 araca 74 bin 946 TL para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.

Antalya'da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası, System.String[]

Antalya'da gerçekleştirilen Huzur Akdeniz (2020-2) Uygulaması kapsamında 3 bin 641 araç kontrol edildi, 93 araca 74 bin 946 TL para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.


Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla "Huzur Akdeniz Uygulaması (2020/2)" gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden de personel takviyesi ile toplam bin 888 personel, 499 ekip, 2 deniz aracı, 2 helikopter ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.


Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 53 sabit uygulama noktası ve 371 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 21 bin 742 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 75 kişi yakalandı, 4 şahıs da gözaltına alındı. 2 şahsa 374 TL adli-idari işlem uygulandı.


Trafik yönünden 3 bin 641 araç kontrol edildi, 93 araca 74 bin 946 TL para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi, bir çalıntı araç bulundu. 364 işyeri kontrol edildi, 11 işyerine cezai işlem tatbik edildi.


Uygulama esnasında, 2 adet tabanca, 8 adet mermi ve esrar maddesi ele geçirilirken, ayrıca TAPDK belgesi olmayan bir işyerinde bulunan 277 şişe içkiye el konuldu. - ANTALYA

Antalya, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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