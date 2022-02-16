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Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması - Son Dakika

Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması

16.02.2022 16:51
Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması

Antalya İl genelinde 238 ekip 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması yapıldı.

Antalya İl genelinde 238 ekip 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 5 bin 62 şahıs sorgulanırken, 8 aranan şahıs yakalandı. 134 araca ise 90 bin 618 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla 15 Şubat Salı günü 3 aşamalı "Huzur Akdeniz Uygulaması 2022/1" gerçekleştirildi.

Toplam 238 ekip, 938 personelin katıldığı uygulamada; 105 park ve meydan, 163 umuma açık yer, bin 85 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde; toplam 5 bin 62 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 8 aranan şahıs yakalandı. 1 şahsa karantina tedbirlerini ihlal suçundan idari işlem yapılırken 1 işletmeye tütün mamulü kullandırma ve sigortasız personel çalıştırmadan işlem yapıldı. Öte yandan, 1 yakalamalı hacizli araç yakalandı, 4 araç trafikten men edildi. 134 Araca 90 bin 618 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması
Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması
Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması
Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması
Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması
Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması

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Türk Lirası, Tragger, Akdeniz, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 938 polisin katılımı ile 'Huzur Akdeniz' uygulaması - Son Dakika
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