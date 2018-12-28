Son Dakika Haberleri: Antalya'da 970 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Antalya'da 970 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

6 dakika önce

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobilde 970 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya'da 970 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobilde 970 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını arttırdı. Kente giriş noktası olan Döşemealtı arama noktasında durdurulan araçta 970 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ü.A.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:09 Kaynak: İHA

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