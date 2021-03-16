Antalya'da 977 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde 977 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliği ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda, Kepez ilçesinde bir medikal firmasının kaçak yollarla temin ettiği cerrahi eldivenleri sattığı bilgisine ulaşıldı.

Antalya Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Vergi Dairesi görevlilerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 977 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi.

El konulan eldivenlerin Sağlık Bakanlığının sistemine kayıtlı olmadığı ve ülkeye kaçak yollarla sokulduktan sonra Antalya'ya gönderilerek dağıtımının yapıldığı tespit edildi.

Medikal firmasının sahibi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.