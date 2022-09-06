Antalya 'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde sürücülere 330 bin 791 lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye para cezası verildi - Son Dakika

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