Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

16.03.2022 11:30
Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'da yaşayan ABD'linin dünya turu yaptığı bisikleti çalan iki şüpheli tutuklandı.

Antalya'da yaşayan ABD'linin dünya turu yaptığı bisikleti çalan iki şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi'nde ikamet eden ABD'li B.D.K'nin daha önce dünya turu yaptığı bisikletinin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler V.B. ve B.K'yi gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bisiklet ise B.D.K'nin ABD'de olması nedeniyle il emniyet müdürlüğünde muhafaza altına alındı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ABD'linin dünyayı turu yaptığı bisikletini çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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