Antalya'da acemi örümcek adamın tramvaydaki gösterisi yolcuları gülümsetti

Hareket halindeki tramvay içerisinde ters takla atan örümce adam kıyafetli genç, yüz üstü yere yapıştı

ANTALYA - Antalya'da tramvayda akrobatik hareketler yapan örümcek adam kıyafetli genç, ters takla atarken yüz üstü yere yapıştı. Yolcuları gülme krizine sokan gösteri, sosyal medyada viral oldu.

Kentin birçok farklı noktasında örümcek adam kıyafetiyle akrobatik hareketler yapan bir gencin, tramvaydaki gösterisi hüsranla sonuçlandı. Genç, hareket halindeki tramvayda ters takla atmak için hazırlanırken, yolcularda cep telefonuyla kayda girdi. Genci izleyenler arasında küçük yaştaki çocuklar da vardı. Yolcuların bakışları arasında ters takla atan örümcek adam, bir anda yüz üstü yere düştü. Genç, kendini toplayıp hemen ayağa kalkarken, yolcular ise o sırada gülme krizine girdi.

'Bunu çekmeyin, iyi değildi' diyerek yolculara seslenen genç, sonraki deneyişlerinde ise taklasını başarıyla gerçekleştirdi. 'Antalya hakkında' adlı sayfada yayınlanan gencin videosu, sosyal medyada bir anda viral oldu.