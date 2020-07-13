Antalya'da acı olay... Önce 1 yaşındaki oğlunu sonra kendini 10. kattan aşağıya bıraktı - Son Dakika

Antalya'da acı olay... Önce 1 yaşındaki oğlunu sonra kendini 10. kattan aşağıya bıraktı

Genç kadın sitenin terasından önce oğlunu, daha sonra da kendisini aşağıya bıraktı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 10 katlı bir sitede yaşayan 27 yaşındaki genç kadın, sitenin çatısına çıkarak önce 1 yaşındaki oğlunu, ardından kendini aşağıya bıraktı.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan 10 katlı bir sitede saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin birinci katında yaşayan Gülay Güngör (27), asansöre binerek sitenin terasına çıktı. Önce 1 yaşındaki oğlu Yağız Güngör'ü terastan aşağıya bırakan genç kadın, daha sonra kendi de bıraktı. Apartman girişine düşen anne oğulu görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirledi.

Gülay Güngör ve Yağız Güngör'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.