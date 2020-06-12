Antalya'da açık spor alanları yenilendi - Son Dakika

Öte yandan Konyaaltı Sahili ve Lara Düden Park tenis kortları rezervasyon sistemiyle hizmet vermeye başladı.

Belediye ekipleri, Konyaaltı ilçesindeki teniz kortları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarını yenilemeye başladı. Ekipler, saha ve kortların çizgi boyalarını, zemini, tel örgüleri yeniledi, direkleri boyadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kullanılmayan açık havadaki spor alanlarında bakım yapıyor.

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