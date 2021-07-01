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Antalya'da açık su yüzme yarışları yapıldı - Son Dakika

Antalya'da açık su yüzme yarışları yapıldı

01.07.2021 14:41
Antalya'da açık su yüzme yarışları yapıldı, System.String[]

Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla açık su yüzme yarışları yapıldı.

Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla açık su yüzme yarışları yapıldı.

Konyaaltı Sahili'ndeki Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübünde gerçekleştirilen yarışta sporcular, 1500 metre ve 3000 metrede birincilik için mücadele etti. Yarışlarda 11 ila 16 yaş kategorilerinde 42 sporcu kulaç attı.

Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan'ın da katıldığı etkinlikte, Türkiye Yüzme Federasyonu hakemleri görev yaptı. Galatasaray, Antalyaspor, Akant Gençlik Spor Kulübü ve ferdi sporcularının katıldığı yarışların sonunda ödül almaya hak kazanan sporculara madalyaları verildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Hakan Gündüz, AA muhabirine, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle sporcuları denizle buluşturduklarını söyledi.

Deniz kenti olan Antalya'nın dinamiklerini bir araya getirip turizmle beraber denizi de ön plana çıkarmak istediklerini belirten Gündüz, "Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak düzenlendiğimiz bu yarışta sezonun finali diyebiliriz. Katılım sağlayan ve kategorilerde madalya elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Antalya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'da açık su yüzme yarışları yapıldı - Son Dakika Spor


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