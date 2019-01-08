Antalya'da Açıklarında 3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Gazipaşa'nın 58.72 kilometre açığında saat 09.45'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:18 Kaynak: İHA
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