Antalya'da Açıklarında 3 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Gazipaşa'nın 58.72 kilometre açığında saat 09.45'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi. - ANTALYA

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