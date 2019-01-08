Son Dakika Haberleri: Antalya'da Açıklarında 3 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'da Açıklarında 3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da Açıklarında 3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Gazipaşa'nın 58.72 kilometre açığında saat 09.45'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:18 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Güncel
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