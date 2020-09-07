Antalya'da açtırdığı su kuyusunu incelerken göçük altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bahçesine açtırdığı su kuyusunu kontrol ederken göçük sonucu toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Bıçakçı köyündeki bahçesine su kuyusu açtıran Ahmet Teker (38), kontrol amacıyla kepçe operatörünün kazdığı alana girdi.
Göçük sonucu toprak altında kalan Teker hayatını kaybetti. Çalışma sonucu Teker'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kepçe operatörü İ.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:27 - Kaynak: AA
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