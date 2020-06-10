Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler, Kaş açıklarındaki Başak Adası'nda bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

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