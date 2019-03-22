Antalya'da "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

Adalet Bakanlığı
ile Orman ve Tarım Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik ortak yürütülen "Adalet Ormanı" projesi kapsamında, Antalya
'nın Kepez
ilçende 28 bin bin metrekarelik alana fidan dikildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümlülerin ve yükümlülerin kamu hizmetinde çalıştırılmaları suretiyle topluma kazandırılmalarının ve bu iyileştirme faaliyetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Modern ceza infaz sisteminde hükümlü ve yükümlünün salt cezasını çekerken toplumdan soyutlanıp hapsedilmesi yerine onun üretken ve toplum için yararlı bir birey olarak yeniden topluma kazandırılmasının amaçlandığını vurgulayan İnal, "Geçtiğimiz yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül
ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk
'un ve yerelde Valimizin de katılımıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarına eşlik ettiği okullarda kamu hizmeti cezalarının yerine getirilmesi çalışmaları başarılı şekilde tamamlandı." dedi.
Çocuklara daha güzel bir ülke bırakmak adına da "Adalet Ormanı" projesinin önemli olduğunu dile getiren İnal, şunları kaydetti:
"Burada Açık Ceza İnfaz Kurumu için ayrılan 10 dönüm araziye 550, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü için ayrılan 18 dönüm araziye 750 olmak üzere 28 dönüm araziye bin 300 fidan dikmek suretiyle 'Adalet Ormanı' projesi kapsamında toplanmamız, bu tür çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de devam edileceğini göstermektedir. Yapmakta olduğumuz ve yapacak olduğumuz bu tür projelerle hükümlülerin topluma kazandırılmasının yanı sıra çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak adına atılan güzel adımlardan biridir. Ülkemizde bulunan mevcut ormanları korumanın yanında yeni yeni fidanlar dikerek ülkemizin coğrafi güzelliklerine güzellikler eklemekle kalmıyor, ekonomisini güçlendirerek, doğal kaynaklarının da temiz ve sağlıklı kalmasını sağlıyoruz. Aslında ağaç dikmek insanın kendisinden daha fazla diğer insanları ve doğayı düşünmesi olarak açıklanabilir. Bu gün burada dikilen her bir fidan için siz değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm milletimiz için faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum."
Konuşmanın ardından, etkinliğe katılan protokol üyeler ile kamu cezasını infaz eden yükümlüler ve hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu. İkramlar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinlik sona erdi.