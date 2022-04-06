Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı

06.04.2022 16:09
Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı

Antalya'da boşandığı eşinin kardeşini adliye çıkışında silahla yaralayan kişi ile yanındaki şüpheli tutuklandı.

Antalya'da boşandığı eşinin kardeşini adliye çıkışında silahla yaralayan kişi ile yanındaki şüpheli tutuklandı.

Eski eşi Güllü A'nın kardeşi Bilal A'yı bacağından yaralayan Onur D. ile yanındaki arkadaşı Ramazan A, Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Silahlı yaralamadan dolayı tekerlekli sandalyede olan Onur D'nin cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağının cezaevi doktoru tarafından karar verileceği, olumsuz karar çıkması durumunda tedavisi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Eski eşi Güllü A'nın (25) Serik ilçesinde ailesiyle yaşadığı eve 30 Aralık 2021'de akşam saatlerinde gelen Onur D. (25), tartıştığı genç kadına yanındaki tüfeği doğrultmuştu. Bunun üzerine dış kapıyı kapatarak evin içine kaçmaya çalışan Güllü A, eski eşinin tüfeğinden ateşlenen saçmalarla yaralanmıştı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A. ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur D'yi ateş ederek yaralamıştı.

Genç kadının babası ise gazetecilere eski damadının yüzünden bir yıldır ailesinin rahat nefes alamadığını ifade etmişti.

Dün yaşanan olayda ise Onur D. tarafından pompalı tüfekle yaralanan Güllü A, babası Süleyman A, kardeşi Bilal A, yaralama davasının görüldüğü Antalya Adliyesi çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Yaralı olduğu için tekerlekli sandalyede bulunan Onur D, eski eşi Güllü A'nın kardeşi Bilal A'yı silahla bacağından yaralamıştı.

Onur D. ve yanındaki arkadaşı Ramazan A. olay yerinde gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde dehşeti yaşatan eski enişte adliyeye sevk edildi Tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde dehşeti yaşatan eski enişte adliyeye sevk edildi DURUŞMA ÇIKIŞI DEHŞET SAÇAN ESKİ EŞ VE YARDIM EDEN ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ DURUŞMA ÇIKIŞI DEHŞET SAÇAN ESKİ EŞ VE YARDIM EDEN ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cezaevi, Antalya, Güllü, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement