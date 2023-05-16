Denize yüzmek için girdi ama cansız bedeni bulundu

Olay Side Mahallesi Küçük Plaj Mevkiinde meydana geldi. Denize giren Afganistan vatandaşı 21 yaşındaki Seyyid Babayi yüzerken denizde kayboldu.

CANSIZ BEDENE KISA SÜREDE ULAŞILDI

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Side Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler gencin cansız bedenine kısa sürede ulaşarak karaya çıkardı. Gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.