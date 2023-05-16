Denize yüzmek için girdi ama cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Denize yüzmek için girdi ama cansız bedeni bulundu

16.05.2023 11:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen olayda yüzmek için denize giren 21 yaşındaki Afganistan uyruklu gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu. Gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Side Mahallesi Küçük Plaj Mevkiinde meydana geldi. Denize giren Afganistan vatandaşı 21 yaşındaki Seyyid Babayi yüzerken denizde kayboldu.

CANSIZ BEDENE KISA SÜREDE ULAŞILDI

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Side Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler gencin cansız bedenine kısa sürede ulaşarak karaya çıkardı. Gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yüzmek için denize giren gencin cansız bedeni bulundu
Yüzmek için denize giren gencin cansız bedeni bulundu
Yüzmek için denize giren gencin cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Side Mahallesi, Afganistan, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denize yüzmek için girdi ama cansız bedeni bulundu - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
21:53 İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
21:46 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:38:29. #1.12#
SON DAKİKA: Denize yüzmek için girdi ama cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement