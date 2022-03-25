Antalya'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

25.03.2022 13:43
Antalya'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde av tüfeğiyle ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde av tüfeğiyle ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Atar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katılırken, müşteki Cüneyt, Sabriye Atar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık, ağabeyini öldürdüğü için çok pişman olduğunu, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Öldürülen Mehmet Atar'ın oğlu Cüneyt Atar ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanığın kendisini de öldürmeye çalıştığını iddia eden Atar, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Sabriye Atar da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adem Atar'ın, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Alanya'da ikamet eden Adem Atar (36), 17 Ocak 2021'de tartıştığı ağabeyi Mehmet Atar'ı (48) ve oğlu Cüneyt Atar'ı av tüfeğiyle yaralamış, hastaneye kaldırılan Mehmet Atar, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından zanlı, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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Mehmet Atar, Bilişim, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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