Antalya'nın Manavgat ilçesinde, okul servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.
R.S'nin kullandığı 07 C 74110 plakalı servis minibüsü, Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokak'ta yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki öğrenciler M.Ö.Ş. (16), H.Ç. (18), M.Ç. (17), E.T. (15), M.E.S. (17), E.Ö.Ö. (17) ve O.K.A. (14) yaralandı.
Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da ağaca çarpan okul servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika