Antalya'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildekilerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildekilerden biri hayatını kaybetti

12.11.2020 13:39
Antalya'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildekilerden biri hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'da yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilde bulunanlardan biri yaşamını yitirdi.

Antalya'da yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilde bulunanlardan biri yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 AHF 928 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yoldan çıkarak ağaca çarptıktan sonra ikiye ayrıldı.

Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için parmak izi aldı.

Yapılan çalışmanın ardından ölen kişinin 27 yaşındaki Yasin Doğan olduğu tespit edildi. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Öte yandan polis ekipleri, inceleme yaptıkları sırada cep telefonlarıyla kazanın fotoğrafını çekmeye çalışan iki kişiye, maske takmadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, "Maske takmayanları uyarmaktan yorulduk. Lütfen maskenizi takın ve kaza yerinden uzaklaşın." diyerek uyarılarda bulundu.

Sakıp Sabancı Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobildekilerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika


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