Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi

21.03.2022 19:57
Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi

Antalya'da "Orman Vatandır" programı kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Antalya'da "Orman Vatandır" programı kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende Çanakkale Savaşı'nda vatanlarını korumak için canlarını feda eden Türk askerleriyle aynı ruhu taşıyarak ormanları korumak amacıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Karacabey, şunları kaydetti:

"Bu toprakları kanlarıyla vatan yapmış atalarımızın emanetine gözümüz gibi bakıyor, 'Orman vatandır.' diyoruz. Ormanlarımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu sayede Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) raporuna göre Türkiye, dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biridir. FAO'nun raporuna göre dünyada orman varlığını arttıran 6'ncı, Avrupa'da ise ilk sıradaki ülkeyiz. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında ise dünyada 4'üncü, Avrupa'da birinci ülkeyiz. Bu başarıdan ülke olarak hepimiz büyük gurur duyuyoruz."

Geçen yıl temmuzda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında verilen mücadeleyi anımsatan Karacabey, başarılı çalışmalar sayesinde o süreçte 15 gün içinde 747 yangını söndürdüklerini ifade etti.

"Devletimiz ormanlarımızı korumakta kararlı"

Aynı tarihte ABD'de çıkan bir yangının 105 gün sürdüğünü dile getiren Karacabey, "Bizler aynı süreçte ABD'de yanan ormanların onda biri kadar olan bir alanda yangınları tutmayı başardık. Yangın bittiği gün yanan ağaçların temizlenmesi ve tekrar orman olması için çalışmalara başladık. Bugün epeyce yol aldık, inşallah bir yıl içerisinde bu alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayacağız." diye konuştu.

Yanan hiçbir orman alanının başka maksatla kullanılmadığını belirten Karacabey, devletin ormanları korumakta çok kararlı olduğunu vurguladı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de Manavgat'ta yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının bu yıl dikim mevsimi sonunda tamamlanacağını ifade etti.

Törende "Orman Nefestir" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından Karacabey, Dikici, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla 2 hektar alanda bin fıstık çamı ve 250 servi fidanı dikildi.

Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi
Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi
Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi
Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 'Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri' Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 'Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biri'

Togo Cumhuriyeti, Karacabey, Antalya, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da ağaçlandırma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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