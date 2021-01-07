Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü - Son Dakika

Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü

07.01.2021 15:49

Antalya'da ağlatan yangın.

Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü

Yaşlı adam yanan evi için gözyaşlarına boğuldu

Mutfak tüpünden çıkan yangında bir evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Büyük bir gürültüyle parlayarak yanan tüp mahalleliyi korkuttu

Ev sahibi yaşlı adam ve oğlu yangını gözyaşlarıyla izledi

ANTALYA - Antalya'da mutfak tüpünden çıkan yangında bir evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Mutfakta parlayan tüp mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, ev sahibi yaşlı adam yangını gözyaşları içinde izledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi, Yenigöl Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil evin ikinci katında çıktı. Eşi Ayten, 16 yaşındaki oğlu İbrahim ile evde bulunan Mehmet Toguç, biten 12'lik mutfak tüpünü değiştirdi. 55 yaşındaki Mehmet Toguç, değiştirdiği tüpten gaz çıkışı olup olmadığını çakmak yakarak kontrol etmek istedi. Gaz sızıntısı olan tüp bir anda alev alıp parladı. Aile tüpü söndürmek istese de başarılı olamadı. Alevler içinde kalan tüpü Mehmet Toguç, balkona attı. Alevler balkondaki eşyalara da sıçrayınca paniğe kapılan aile güçlükle kendilerini dışarı attı. Alevler kısa sürede diğer odalara da sıçradı. Komşu evlerde yaşayan vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşlar balkonda büyük bir gürültüyle parlayan tüpteki yangını endişeli gözlerle izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına bina içinden müdahale etti. Yangın itfaiyenin 20 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mehmet Toguç ve oğlu İbrahim Toguç, evlerinin yanışını gözyaşları içinde takip etti. Sık sık yere oturup ayağa kalkan ve gözyaşların boğulan Mehmet Toguç'u eşi ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Hiçbir tepki vermeden sürekli ağlayan Toguç'un saçların da ve ellerinde yanıklar olduğu görüldü.

"Tüpü dışarı attık"

Polise olayı anlatan Ayten Toguç, "Hiç kimsede bir sıkıntı yok. Eşim bitmiş tüpü doluyla değiştirdi. Sonra çakmakla kontrol için denedi. Ama kenarından yanmaya başladı bende hemen su döktüm, sönmedi. Tüpü dışarıya atıp, aşağı indik. Allah hepimizi korudu.

Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü
Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü
Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü
Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor
Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi         
15:14
Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü         
15:05
Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak         
14:54
Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti         
14:45
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak         
14:16
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman         
13:23
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:00:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da ağlatan yangın...Elleri ve saçları yanan adam evinin ardından böyle gözyaşı döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei