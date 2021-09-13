Antalya'da ahilik haftası kutlandı - Son Dakika

Antalya'da ahilik haftası kutlandı

AESOB Başkanı Dere: "Ahilik teşkilatı milletimizin Anadolu'ya vurulan mührüdür"

ANTALYA - Antalya'da 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası düzenlenen tören ile kutlandı. Kutlamaları kapsamında geleneksel "Şet kuşatma" töreni yapıldı. Törende yapılan canlandırma katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Tören, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne devrettiği Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Bu yıl 34'ncüsü gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, kamu kurum ve kuruluşlarının mülki amiri ile çok sayıda oda başkanı ve esnaf katıldı.

"Geçen yıl pandemi dolayısı ile kutlamalarımızı yapamamıştık"

Tören Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları ile birlikte Ahi Yusuf Türbesi'ni ziyareti ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Daha sonra ise 42 dükkanın yer aldığı Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran meydanında devam etti. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Geçen yıl pandemi dolayısı ile kutlamalarımızı yapamamıştık. Ahilik haftamızı buruk bir şekilde geçirmiştik. Şükürler olsun ki tekrar bu güzel ahi meydanında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın prensipleri ile 2021 yılı Ahi Evran yılı olarak ilan edilmiştir. Bu bizleri memnun etmiştir. Bu sayede ulusal kültür hazinemiz olan Ahiliğin gelecek nesillere aktarılması daha kolay ve başarılı olabilecektir. Biz de Antalya olarak bir başka sevinç yaşıyoruz. Ahi Evran yılında bizim de ilimizde seçtiğimiz tornacılık mesleğini ihya eden kalfamız Ali Korkmaz, Türkiye'de yılın ahisi seçildi" dedi.

"Ahilik teşkilatı milletimizin Anadolu'ya vurulan mührüdür"

Başarıdan ötürü çok mutlu olduklarını belirten Başkan Dere, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ahilik haftamızı hafta boyunca ilimizde esnaf arkadaşlarımız ile birlikte pandemi koşullarına uygun bir şekilde kutlayacağız. Selçuklulardan günümüze getiren devletlerin çok güçlü temeller üzerinde yükselmesinin başında etkili olan kurumların başında ahilik teşkilatı gelir. Ahiler toplumun birleştiren, kaynaştıran bir arada tutan çok önemli görevler almıştır. Bu bakımdan sosyal, siyasal, kültürel dini ve askeri işlemlere sahip olan ahilik teşkilatı milletimizin Anadolu'ya vurulan mührüdür. Toplumun önderi ileri geleni bugün ki manada aydını olan ahilerin davranışları ahlak ve adap üzerinedir. Gündelik hayatın her alanında ahiler hep bu adaba ve ahlaka uygun hareket ederek örnek olmuşlardır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımız ile omuz omuz hareket ederek büyük güçlü Türkiye'nin yarınlarına umutla bakıyoruz" açıklamasına yer verdi.

"Esnaf ve sanatkarımız bu toplumun ana omurgası, taşıyıcı kolanları olmayı sürdürüyor"

Başkan Dere açıklamasının devamında, "Geleneği olmayan geleceği de olamaz ahilik teşkilatına hayat veren bakış açısını; yeninden ihya etmeli, işlerimize, üretimimize ve ürünlerimize yansıtmanın yollarını mutlaka aramalıyız. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarırsak geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Selçuklu ve Osmanlı da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de Esnaf ve sanatkarımız bu toplumun ana omurgası, taşıyıcı kolanları olmayı sürdürüyor" dedi.

"Geçen yıl bu zamanlarda yaşam mücadelesi verdiğim günlerden bu günlere geldik"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhuttin Böcek ise şöyle konuştu: "Böylesi güzel bir günde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aranız da olmak çok kolay olmadı, dünyayı saran bu pandemi dolayısı ile geçen yıl bu zamanlarda yaşam mücadelesi verdiğim günlerden bu günlere geldik. ve sizlerin duaları iyi dilekleri ve kıymetli hocalarımızın ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde aranızdayım. Ahilik kültürünü bugüne kadar yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Böylesi bir muhteşem bir kültür; ticari ahlaktan tutunuz cömertlik yardım severlik her şeyi içerisinde barındıran ve esnafımıza yol gösteren bunu gelecek nesillere aktarma şansı da bulacağız. Bu anlamda destek olan esnafımıza teşekkür ediyorum."

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ise konuşmasında, "Kardeşlik cömertlik anlamına gelen ahiliğin temeli yardımlaşma, milli birlik ve beraberlik karşılıklı sevgi ve saygıya dayanmaktadır. Ahilik kültürü üretirken de satarken de dürüst, güvenilir, insan hak ve hukukuna saygılı olmayı bir düstur olarak kabul etmiştir. Ahilik adabı yüzyıllar boyunca Anadolu'nun milli karakterini belirlemiştir" sözlerine yer verdi.

Şet kuşatma töreni büyük beğeni aldı

Konuşmaların ardından AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'e plaket taktim edildi. Daha sonra ise Osman Kaya, Ünal Arslan, Ramazan Akçakuş'a yılın ahisi ödülü, Ali Korkmaz yılın kalfası ödülünü alırken Metin Can Arslan yılın çırağı ödülünü aldı. Tören kalfalıkta da üç yıl çalıştıktan sonra kişilerin ustalığa yükseldiği Ahilikte önemli bir yeri olan Şet Kuşanma Töreni ile son buldu. Törende yapılan canlandırma katılımcılar tarafından ilgi ile izlenirken büyük beğeni aldı.