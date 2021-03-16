Antalya'da aile faciası: 4 ölü - Son Dakika

Antalya'da aile faciası: 4 ölü

16.03.2021 00:18

Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)ANTALYA'da bir ailenin 4 üyesi evde ölü bulundu.

Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)

ANTALYA'da bir ailenin 4 üyesi evde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 sokakta yer alan bir sitedeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Antalya'da aile faciası: 4 ölü
Antalya'da aile faciası: 4 ölü
Antalya'da aile faciası: 4 ölü
Antalya'da aile faciası: 4 ölü

İntihar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da aile faciası: 4 ölü - Son Dakika


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