Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu

04.09.2022 14:35
Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu

ANTALYA'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yabancı uyruklu kız çocuğu İ.U. (2), yaklaşık 11 saat sonra seraların arasında ağlarken bulundu.

ANTALYA'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan yabancı uyruklu kız çocuğu İ.U. (2), yaklaşık 11 saat sonra seraların arasında ağlarken bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynarken uzaklaşan İ.U., bir anda gözden kayboldu. Ailesi arama çalışmalarına rağmen çocuğu bulamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine bölgeye AKUT, AFAD, jandarma, İHH arama kurtarma ve JAK timleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama çalışması yaparken, eve yakın bölgede bulunan iki sera arasından ağlama sesi duyuldu. Bölgeye giden ekipler İ.U.'yu kaybolduktan yaklaşık 11 saat sonra buldu. İ.U.'nun seraların arasında uyuya kaldığı anlaşıldı. Sağlıklı şekilde bulunan İ.U., jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.


YORUMLAR
500
Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü
Kaynak: DHA

Jandarma, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 14:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement