Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı

2 gündür kayıp olarak aranan Okuz Kaan Caner (22), polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde aranmaya başlandı. Gencin telefonundan alınan son sinyallerin falezler bölgesinden geldiğini gören ekipler, aramalarını bu noktaya yoğunlaştırdı.

CESEDİ BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek dron destekli arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sırasında falezlerin 15 metre aşağısında hareketsiz halde yatan bir kişi fark edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen genç olduğu tespit edildi.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından getirilen basket sedyeye alınan gencin cesedi, yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi. Bu sırada yine cesedi cep telefonu ile çekmek isteyen vatandaşlar pes dedirtti. Ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.