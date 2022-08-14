Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı

14.08.2022 12:27

Antalya'da ailesinin 2 gündür kayıp olarak aradığı gencin cesedi dünyaca ünlü falezlerin dibinde bulundu. Bazı vatandaşların canlarını riske atarak cesedi görüntülemeye çalışması pes dedirtti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

2 gündür kayıp olarak aranan Okuz Kaan Caner (22), polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde aranmaya başlandı. Gencin telefonundan alınan son sinyallerin falezler bölgesinden geldiğini gören ekipler, aramalarını bu noktaya yoğunlaştırdı.

İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı pes dedirtti

CESEDİ BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek dron destekli arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sırasında falezlerin 15 metre aşağısında hareketsiz halde yatan bir kişi fark edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede şahsın iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen genç olduğu tespit edildi.

İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı pes dedirtti

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından getirilen basket sedyeye alınan gencin cesedi, yaklaşık 300 metre elde taşınarak halat yardımı ile yukarı çekildi. Bu sırada yine cesedi cep telefonu ile çekmek isteyen vatandaşlar pes dedirtti. Ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İki gündür kayıp olan gencin cesedi falezlerde bulundu, meraklı vatandaşların inadı pes dedirtti
YORUMLAR
500
Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı 2 gündür aranan Oğuz, falezlerde ölü bulundu 2 gündür aranan Oğuz, falezlerde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Konyaaltı Caddesi, Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı
13:38 Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
12:27 Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı
12:24 Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
12:11 Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
11:41 Konya'da şaşkına uğratan anlar! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir yarışmacı haç çıkardı
11:26 Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu
11:23 Hande Yener, "Gülşen senden 5 gömlek üstte yalnız" yorumuna yanıt verdi: Gömlek derken, meme ucu mu kastettiniz?
11:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" ithamında bulunan siyasi yasaklı Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki
10:50 İstanbul'da iş insanı cinayete mi kurban gitti? Çocukları, otel odasında cesedini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 14:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement