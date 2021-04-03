Antalya'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan down sendromlu çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle piknik yapan down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin Uğur Çimen'in, Köprüçay Irmağı kenarında kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya giden Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını bölgede aramaya başladı.

Çevreye bakınan Çimen çifti, çocuklarının yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Su yüzeyi ve ırmak kenarında yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Arama kurtarma çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD, İHH Arama Kurtarma, AKUT, Suda Arama Kurtarma Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katılıyor.

Çimen çiftinden, çocuğun kaybolduğu bölge ve üstündeki kıyafetleriyle ilgili bilgi alan ekipler, su yüzeyi ve altında arama çalışması gerçekleştiriyor.

Çocuğun ailesi, çalışmaları gözyaşlarıyla takip ediyor.