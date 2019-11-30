Antalya'da AK Parti delege seçimi yapıldı

Antalya'da AK Parti il yönetimi, ilçeler arasında ilk delege seçimini Finike'de gerçekleştirdi.

AK Parti Finike ilçe binasında 18, uzak mahallelerde ise 8 sandıkta yaklaşık bin üyenin oy kullandığı seçimlerde yaklaşık 400 delege belirlendi.

AK Parti Antalya il Başkan Yardımcısı Emin Madenci ve Finike İlçe Koordinatörü Mustafa Atılgan nezaretinde gerçekleştirilen seçimler saat 16.00'da sona erdi.

AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongre süreci öncesi ilçe delegeleri seçimini gerçekleştirdiklerini, AK Parti Antalya il teşkilatı olarak ilk delege seçimlerinin Finike ilçesinde yapıldığını söyledi.

Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Aladağ, Seçimler inşallah AK Parti'miz için hayırlı olur. Delege seçilen partililerimize hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki süreçte belirlenecek bir tarihte ilçe kongremiz yapılacak." dedi.