Antalya'da akademisyen ve öğrenciler yanan ormanlık alanlara fidan dikti - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı"na katılan akademisyen ve öğrenciler yanan ormanlık alanlara fidan dikti.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, 15 ülkeden 100'e yakın akademisyen ve Akdeniz Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Sempozyum sonrası akademisyen ve öğrenciler yangında büyük zarar gören Kalemler Mahallesi'ne gitti.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, alana gelen akademisyen ve öğrencilere yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar, burada Orman Bölge Müdürlüğünce oluşturulan fidan dikim sahasında orman ekipleriyle fidan dikti ve can suyu verdi.

Dikici, burada, 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren yangınlarda Manavgat ve çevre ilçelerde toplam 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Bir yıl içinde yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmayı planladıklarını belirten Dikici, bu yöndeki çalışmalara hızla devam ettiklerini kaydetti.

Sempozyum Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ise sempozyum ve çalıştayı bu yıl özellikle Manavgat'ta düzenlemek istediklerini ve burada yanan ormanlık alanların yeşillendirmesine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Bu sene sanatçılar ve akademisyenlerin bildirileri ve sanat eserleriyle fidan dikimine katkıda bulunduğunu anlatan Eroğlu, "Sempozyuma katılan akademisyenlerimiz bir tane eser sunumları için 5 fidan, bir bildiri sunumuyla da 10 fidan bağışta bulunuyor. Bu şekilde yanan ormanları canlandıracak, sanatımızla doğaya can vereceğiz. Bu şekilde biz de elimizi taşın altına koyarak katkı sağlamayı düşündük. Yemyeşil bir Türkiye içinde elimizden geleni fazlasıyla yapacağız." dedi.

Sempozyum ve çalıştay, 28 Kasım'da sona erecek.