Antalya'da akılalmaz olay! Arkadaşına sinirlenip aynı isme sahip köpeği katletti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da akılalmaz olay! Arkadaşına sinirlenip aynı isme sahip köpeği katletti

17.09.2022 16:56

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip çalıştığı iş yerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek telef etti. Köpeğin ve iş yerinin sahibi, "Bu Şahin'i vurdum, ötekini de vuracağım deyip gitmiş. Köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullanırken olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, 15 Eylül gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol'a ait mermer dükkanında yaşandı. Şahin Oturmak (42) ile Osman A. (50), 200 TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı.

"ŞAHİN" İSİMLİ KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine öfkelenen Osman A., kendi çalıştığı ve arada sırada da Şahin Oturmak geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan 'Şahin' isimli Alman Kurdu köpeği gören Osman A., yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi sahip köpeği öldürdü

TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayı duyup işyerine gelen Mithat Erol ise, köpeğinin yerde hareketsiz görünce neye uğradığını şaşırdı. Köpeğin sahibi Mithat Erol'un şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Osman A., adliyeye sevk edildi.

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi sahip köpeği öldürdü

"BU ŞAHİN'İ VURDUM, ÖTEKİ ŞAHİN'İ DE VURACAĞIM"

Köpeğin sahibi Mithat Erol, "Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin'di. Bu Şahin'i vurdum, öteki Şahin'i de vuracağım' deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha benim vurmuş, ha köpeğimi" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşyerine gelen Osman A.'nın önce işyerindeki malzemeleri etrafa saçtığı, ardından dışarı çıkıp köpeğe silahını doğrultarak 5 el ateş ettiği görülüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | TARTIŞTIĞI ARKADAŞININ İSMİNİ TAŞIYAN KÖPEĞİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA Son dakika haberi | TARTIŞTIĞI ARKADAŞININ İSMİNİ TAŞIYAN KÖPEĞİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA Sivas'ta gönüllü gençler kuraklıktan etkilenen gölette 100 poşet çöp topladı Sivas'ta gönüllü gençler kuraklıktan etkilenen gölette 100 poşet çöp topladı
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da akılalmaz olay! Arkadaşına sinirlenip aynı isme sahip köpeği katletti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:56 Antalya'da akılalmaz olay! Arkadaşına sinirlenip aynı isme sahip köpeği katletti
16:48 Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu: Kimse kendi ego, nefs ve makam düşüncesiyle hareket etmemeli
16:29 Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi
16:17 "Gözler liderimizin üzerinde" diye servis edilen fotoğrafın hikayesi bambaşka çıktı
16:09 Kilolu kadınlarla alay etmişti! İşte Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'in şişman hali...
16:04 Bisküvi çaldığı öne sürülen çocuğa tekme tokat saldırdılar
16:03 Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti
16:09 Kılıçdaroğlu'ndan yeni iddialar: Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim
15:35 Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı bildiği soruyu yanıtlamayınca 100 bin liradan oldu
15:25 İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 17:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz olay! Arkadaşına sinirlenip aynı isme sahip köpeği katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement