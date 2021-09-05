Antalya'da akıllı tarımla çilek rekoltesini artıran girişimci hem istihdam sağlıyor hem ihracat yapıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde topraksız tarımla çilek üretimini artıran girişimci Fatih Şen, hem istihdam sağlıyor hem de Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelere ihracat yapıyor.

ABD'de çilek üretimi üzerine aldığı eğitimin ardından Antalya'da yaklaşık 20 dönüm alana iki ve üç katlı topraksız çilek serası kuran Şen, akıllı tarımla rekolte oranını üçe katladı.

Topraksız tarımla ilaç kalıntısız kaliteli ürün yetiştiren Şen, özenle hasat edilen çilekleri Almanya, Rusya, Fransa, Kazakistan başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkeye gönderiyor.

Şen, AA muhabirine, topraksız tarımın normal tarımdan en büyük farkının, teknoloji kullanılarak damlama sulamayla daha kontrollü ve sistemli yapılması olduğunu söyledi.

Rekoltenin, seranın içine yapılan kat sayısına ve iklim şartlarına göre farklılık gösterdiğini anlatan Şen, dikimden 70 ila 90 gün sonra ilk ürünü aldığını kaydetti.

Şen, dönüm başına 15 tonlara ulaşan üretim yapabildiklerini, sonbaharda diktikleri bitkiden hazirana kadar kesintisiz ürün alabildiklerini vurguladı.

Serasında normal günlerde 5 veya 8 kişinin sabit olarak çalıştığını, dikim ve hasat dönemlerinde bu sayısının 30'a kadar çıktığını belirten Şen, şöyle devam etti:

"Bu sene ihracata başladık. Salgın sürecindeki tam kapanma döneminde birçok ülkeye ihracat yapmayı başardık. Ürünlerle ilgili güzel dönüşler aldık. Çilek ihraç ettiğimiz ülkelerden özellikle Rusya ve Almanya'daki tüketiciler ürünlerimizi çok sevdi. Almanya'nın Berlin ve Frankfurt pazarlarında ilgi yoğundu. Yüksek teknolojiyle kaliteli üretim yaptığınızda, entegre ekosistem kurduğunuzda ihracat bacağı her üründe geliştirilebilir."

Şen, hassas bir ürün olması nedeniyle genellikle kadınların hasadını yaptığı çileklerine yurt dışından taleplerin gelmeye devam ettiğini dile getirdi.