ANTALYA Akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu - Son Dakika

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Akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Ramazan Yılmaz'ın sağım için makineyi fişe taktığı sırada akıma kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Korkuteli'ne bağlı Bozova Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan Ramazan Yılmaz, sabah süt sağımı için ahıra girdi. Ramazan Yılmaz'ın sağım makinesini elektrik prizine sokmasıyla ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan akıma kapıldı. Hayvanlarının bir anda yere yığıldığını gören Ramazan Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede 9 hayvanın da telef olduğunu belirledi. Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert de olay yerine gelerek telef olan hayvanları inceledi. Elektrik akımına kapılan 9 hayvan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer hayvanlara yem yapılmak üzere Antalya hayvanat bahçesine gönderildi.

Ramazan Yılmaz, "Sabah sağım için ahıra girdiğimde hayvanları yemledim. Sağım için fişi prize sokunca tüm büyükbaş hayvanlar yere yığıldı. Tek geçim kaynağımızdı, hayvancılık ile geçiniyorduk. En az 130 bin lira zararım var. Yetkililerden zararımın karşılanması konusunda yardım bekliyorum" dedi.