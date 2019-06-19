Son Dakika Haberleri: Antalya'da Akra Caz Festivali başladı
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Antalya'da Akra Caz Festivali başladı

56 dakika önce

Antalya Akra Caz Festivali, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Monica Molina, konseriyle başladı.

Antalya'da Akra Caz Festivali başladı, System.String[]
Antalya Akra Caz Festivali, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Monica Molina, konseriyle başladı.
"Tu Despedida", "Vuela", "De Cal y Arena", "A Vida", "Mar Blanca" ve "Autorretrato" albümleriyle aşkı yorumlayan Molina, Akra Otel bahçesindeki açık hava konserinde müzik severlerle buluştu.
İspanya'nın romantik sesi olarak adlandırılan Molina'nın seslendirdiği parçalara, yerli ve yabancı turisteler de eşlik etti. Copla şarkılarının efsane şarkıcısı olan babası Antonio Molina'nın izinden giden şarkıcı, melankolik ve romantik sesinin yanı sıra sahnedeki performansıyla dinleyenlerin beğenisini topladı.
Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Molina, son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştirmişti.
29 Haziran'da sona erecek festivalde, Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca, Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater de sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:51 Kaynak: AA
İspanya, Antalya, Kültür Sanat
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