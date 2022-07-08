Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu

08.07.2022 14:26

Antalya'nın Kaş ilçesinde akrep sokan 8 aylık bebek, hava ambulansı ile sevk edildiği hastanede tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde akrep sokan 8 aylık bebek, hava ambulansı ile sevk edildiği hastanede tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

Beldibi Mahallesi'nde yaşayan Ak çifti, dün sabah oğulları Muhammed Göktuğ Ak'ın elini kara akrebin soktuğunu fark etti.

Ailenin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bebek, önce Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisine ulaştırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından bebek, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek, pediatri yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Sağlığına kavuşan Muhammed Göktuğ, bugün taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, yaptığı açıklamada, kara akreplerin en tehlikeli akrepler kategorisinde yer aldığını söyledi.

Özellikle yenidoğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanların ve yaşlıların akrebin zehrine direnç göstermekte daha güçsüz olduklarını belirten Başıbüyük, tıbbi müdahale hızlı yapılmadığı takdirde hastanın hayatını kaybedebileceğini anlattı.

Başıbüyük, bebek için de sağlık merkezine yapılan ihbarın ardından hızlı bir müdahalenin gerçekleştiğini dile getirerek, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleşen bebek hasta, şifa ile taburcu edilmiştir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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