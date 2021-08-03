Antalya'da Akseki ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 29 Temmuz'da başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, ilçede yerleşim alanlarını tehdit eden hiçbir yangının olmadığını söyledi.

Kepez, Hocaköy, Güneykaya mahallelerinde de bir sıkıntı kalmadığını belirten Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor." diye konuştu..

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

Evi yananlar için yurtlar tahsis edildiğini ancak kendilerinin akrabalarında kalmayı tercih ettiklerini anlatan Hülür, "Daha önce boşaltılan mahallelerimizde tahliyeleri iptal ettik, evlerine döndüler." dedi.

"Gündoğmuş'ta helikopterler sık sık atış yapıyor"

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi de ilçede 6 noktada yangının devam ettiğini söyledi.

Yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalenin sürdüğünü dile getiren Özbilgi, "İlçedeki mahalleler tahliye edilmişti, alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale başladı. Helikopterler sık sık verilen koordinatlara su boşaltıyor." ifadesini kullandı.