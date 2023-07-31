Antalya'da Aksu ve Demre'de Orman Yangını - Son Dakika
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Antalya'da Aksu ve Demre'de Orman Yangını

31.07.2023 15:57

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, her iki yangına da uçak, helikopter, arazöz ve su tankerleriyle müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesi ile Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi ile Demre Davazlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki yangına 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediyor. Demre Davazlar orman yangınına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeriyle müdahale ediliyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Aksu ve Demre'de Orman Yangını - Son Dakika
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