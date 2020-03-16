Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı - Son Dakika

Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'da park halindeki otobüslerden akü çalan sevgililer İsmail A. (26) ve Melisa E. (22), polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da park halindeki otobüslerden akü çalan sevgililer İsmail A. (26) ve Melisa E. (22), polis tarafından gözaltına alındı. Sevgililerin sabaha karşı evden çıktıkları, İsmail A.'nın aküleri sökmesi sırasında sevgilisi Melisa E.'nin gözcülük yaptığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olayları Mart ayı içinde Kepez ve Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Park halinde otobüslerden 15 ayrı akünün çalınması üzerine harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa süre içinde onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlığı İsmail A. ve Melisa E. isimli sevgililerin çaldıkları elektrikli bisiklet ile yaptıklarını C.Ö. adındaki hurdacıya 100 ile 150 lira arasında sattıklarını belirleyip, operasyon düzenledi. Sevgililer İsmail A. ve Melisa E. ile çalıntı mal alan C.Ö. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü sonrasında iki sevgili, hırsızlık yaptığı noktaları polise tek tek gösterdi. Sevgililerden İsmail A.'nın hırsızlık yaptığı sırada Melisa E.'nin sokakta elektrikli bisikletle tur atıp gözcülük yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiftin hırsızlık sonrası birbirlerine çak yaptığı, elektrikli bisiklet üzerinde öpüştükleri görüldü.

Diğer yandan sevgililerin 8 ay önce tanıştıkları, bu sürede içinde özel halk otobüsünde şoför alarak çalışan İsmail A.'nın paranın yetmemesi üzerine işinden ayrıldığı, Melisa E.'nin kendisini fuhuş için pazarlama teklifinde bulunduğu, ancak bunu kabul etmediği belirtildi. İki zanlının uyuşturucuya alıştığı öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan sevgililer İsmail A. ve Melisa E. ile çalıntı aküleri satın alan C.Ö. adliye sevk edildi.


Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı         
15:58
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:11:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]