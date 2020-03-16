Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı (2) - Son Dakika

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Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı (2)
6 saat önce
SEVGİLİLER TUTUKLANDIAntalya'da park halindeki otobüslerden akü çalan sevgililer İsmail A. ve Melisa E., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
SEVGİLİLER TUTUKLANDI
Antalya'da park halindeki otobüslerden akü çalan sevgililer İsmail A. ve Melisa E., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Çalıntı malları satın almaktan gözaltına alınan C.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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