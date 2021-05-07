ANTALYA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ ALARMI - Son Dakika

* - Antalya'da polis, kaçan akü hırsızlarını aradığı sırada şüphelilerden birisinin kardeşi ile karşılaştı.

*- Polisi karşısında gören şüphelinin kardeşi, ekiplere mukavemette bulunup kaçtı.

*- Şüpheliyi bulmak için bölgeyi ablukaya alan ekipler, cami ve metruk binalar olmak üzere, her taşın altına baktı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'de meydana geldi. Mahallede meydana gelen akü hırsızlığı ile ilgili şüpheliyi bulmak için araştırma yapan ekipler, bir kapıyı çaldı. Kapıyı açan hırsızlık şüphelinin kardeşi, karşısında polisleri görünce, mukavemette bulunup kaçtı. Şüphelinin peşine düşen polis, Eşref Bitlis Caddesi'ne doğru kaçtığını fark etti. Çok sayıda polis ekibi, şüphelini peşine düştü. Mahallede metruk binalar ve camiler olmak üzere, her taşın altına bakan polis, şüpheliye ulaşamadı.