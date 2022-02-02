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Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında

02.02.2022 11:51

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotu kendi araçlarına yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotu kendi araçlarına yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Mahmutlar Mahallesi'nde inşaat alanındaki iş makinelerine ait tamir setleri, 2 akü ve yaklaşık 100 litre mazotun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu kimlikleri belirlenen G.A. (28), F.Y. (31) ve M.S. (28) adreslerinde gözaltına alındı.

Kamera kayıtlarında, 3 zanlının iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotu kendi araçlarına yükleme anı yer alıyor.

Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında
Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında
Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında
Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında
Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında
Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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