Akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotu kendi araçlarına yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Mahmutlar Mahallesi'nde inşaat alanındaki iş makinelerine ait tamir setleri, 2 akü ve yaklaşık 100 litre mazotun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Takip sonucu kimlikleri belirlenen G.A. (28), F.Y. (31) ve M.S. (28) adreslerinde gözaltına alındı.
Kamera kayıtlarında, 3 zanlının iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotu kendi araçlarına yükleme anı yer alıyor.
Kaynak: AA
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