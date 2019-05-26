Antalya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı
4 saat önce
Antalya'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:05 Kaynak: AA
'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.
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Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
Tekneden denize düşen 3 kişi, yakınlardaki diğer balıkçılar tarafından çıkartılarak başka bir tekneye alındı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kazazedeleri Antalya Limanı'na getirdi. 112 Acil Servis
ekiplerince kıyıda ilk sağlık müdahaleleri yapılan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
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