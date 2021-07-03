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Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

03.07.2021 21:41
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi 4595 Sokak içindeki iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. Yan yana iki ayrı evde yaşayan ve akraba olan Ertuğrul D. (20) ile Erdal K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ertuğrul D, yan komşusu olan Erdal K'nın evine pompalı tüfekle dışarıdan ateş etti. Gelen saçmalar üzerine dışarı çıkan Erdal K, Ertuğrul D. ile karşı karşıya geldi. Yine tartışmaya devam eden ikiliden Erdal K.(45) iddiaya göre Ertuğrul D'nin elinden aldığı tüfeği ateşledi. Saçmaların hedefi olan Ertuğrul D. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ertuğrul D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Erdal K. ise Motorize Yunus Timleri tarafından yakalandı. İçinde bir mermi bulunan pompalı tüfeğe el konulurken, olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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