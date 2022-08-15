2 gün önce polisten özür dilemişti! Bugün 15. kattan atlayıp canına kıydı

Geçtiğimiz cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidine sağ bacağı alçıda çıkan Coşkun D. (27), intihar teşebbüsünde bulunmuş, ardından itfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandaya atlamıştı.

POLİSTEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Hafif yaralanan Coşkun D, yanına gelen polis memuruna, "Sana atlamayacağım diye söz verdim ama atlamak zorunda kaldım. Kusura bakma, hakkını helal et" dedikten sonra sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye götürülmüştü.

2 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

Bugün saat 10.30 sıralarında ise Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bir sitedeki 15 katlı apartmanın çatısına çıkan Coşkun D., iddiaya göre kendini boşluğa bıraktı. Coşkun D.'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Coşkun D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen gencin ölümüne ilişkin başlattığı araştırma sürüyor.