Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki otomobil alev alev yandı

29.08.2022 15:41
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Antalya'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Boğaz Mevkiinde yaşandı. Ahmet İ.'ye ait 07 LS 588 plakalı park halindeki Tofaş Doğan marka otomobilde yangın çıktı. Durumu gören vatandaşların bulunduğu ihbar sonrasında olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da itfaiyeden bodrumda yaşayan 'Şişman köpek' operasyonu Antalya'da itfaiyeden bodrumda yaşayan 'Şişman köpek' operasyonu Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:42:03. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement