Olay, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Boğaz Mevkiinde yaşandı. Ahmet İ.'ye ait 07 LS 588 plakalı park halindeki Tofaş Doğan marka otomobilde yangın çıktı. Durumu gören vatandaşların bulunduğu ihbar sonrasında olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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