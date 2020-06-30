Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira - Son Dakika

Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 10 bin 250 metrekarelik Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 10 bin 250 metrekarelik Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi kullanılamaz hale geldi. Yangının yaklaşık 80 milyonluk maddi hasara neden olduğu bildirildi. Neredeyse kül olan soğuk hava deposunun gündüz görüntüleri felaketin boyutlarını ortaya koydu.

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Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Kocayatak Mahallesi'ndeki tesisin ilk belirlemelere göre bir soğuk hava deposundan alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı zamanda meyve sebze kasalama merkezi olarak ta kullanılan depoda bulunan plastik kasaların tutuşması nedeniyle alevler gökyüzüne yükseldi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 17 arazöz, 50 civarında yer ekibi müdahale ederken çalışmalara belediyelerin park ve bahçelere ait su tankerleriyle Serik Orman işletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de destek verdi. Tesiste sebze ve meyvelerin yanı sıra, binlerce ton kırmızı ve beyaz etin olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 8 saat sonra söndürebildi. Tesisin son hali havadan drone ile de görüntülendi.

Tesisteki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 48 dönüm alanda 10 bin 250 metrekarelik kapalı alana kurulan tesiste sadece zarar görmeyen idari bina ve jeneratör bölümü kaldı. Onlarca firmaya ait soğuk hava depolarındaki başta tavuk, döner, kırmızı et, balık sebze ve meyve kullanılamaz hale geldi. Özel sektördeki en büyük soğuk hava tesisi olan işletmede binlerce ton ürün yandı. Depolarda ürünleri bulunan kişilerde sabah saatlerinde tesise geldi. Yanan tesis etrafını gezip, ürünlerine bakan vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Soğuk hava deposundaki narenciye ürünlerinin yandığını gören bir kişi zararını cep telefonuyla görüntüledi. Tesisin demir çatısı ve üzerindeki güneş enerjisi panelleri de yandı. Yer yer küçük dumanların çıktığı tesisten geriye simsiyah bir enkaz kaldı. Maddi zararın ise yaklaşık 80 milyon olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle 7 yıl önce Mehmet Doğan, tarafından kurulan tesis özel sektörün en büyükleri arasında yer alıyordu.

(İHA)

Antalya, İtfaiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira - Son Dakika

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