Son Dakika Haberleri: Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

10 dakika önce

Antalya'da ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserine ilgi yoğun olunca izdiham yaşandı.

Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı, System.String[]
Antalya'da ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserine ilgi yoğun olunca izdiham yaşandı. Çocukların yoğunlukta olduğu konserde Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Aleyna Tilki heyecanı yaşandı. Fabrikalar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde saat 16.00'da düzenlenen konsere binlerce vatandaş saatler öncesinden akın etti. Çoğunluğu gençler ve çocukların oluşturduğu konserin düzenlendiği alanda, alışveriş merkezinin tüm katları tıklım tıklım doldu. Alana sığmayan bazı vatandaşların yürüyen merdivenden de konseri takip ettiği gözlendi.

Aleyna Tilki'yi görmek isteyen minikler, ebeveynlerinin sırtına çıkarak ünlü sanatçıyı görmeye çalıştı. Yürüyen merdivenlerin bile izleyenler tarafından doldurulunca merdivenler sabit hale getirildi. Yaklaşık 1 saat süren konserde, Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu.

Aleyna Tilki, zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet etti. Tilki, şarkıları ve dansı ile kendisine hayran bıraktı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

Kepez, Antalya, Aleyna Tilki, Magazin
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