Skuterle giderken düşürdüğü 100 bin liralık altını 1 saatte buldu - Son Dakika
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Skuterle giderken düşürdüğü 100 bin liralık altını 1 saatte buldu

26.08.2022 10:41
Skuterle giderken düşürdüğü 100 bin liralık altını 1 saatte buldu

ANTALYA'da Ali Altıntaş, toptancıdan aldığı 100 bin lira değerindeki 96,95 gram saf altını koyduğu el çantasını, çalıştığı kuyumcu dükkanına götürürken kullandığı skuterden düşürdü.

ANTALYA'da Ali Altıntaş, toptancıdan aldığı 100 bin lira değerindeki 96,95 gram saf altını koyduğu el çantasını, çalıştığı kuyumcu dükkanına götürürken kullandığı skuterden düşürdü. Altın 1 saat sonra bulunurken, çantayı bulan kişinin içine bakmadan zabıtaya teslim ettiği belirtildi.

Muratpaşa ilçesindeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Ali Altıntaş, toptancıdan aldığı 100 bin lira değerindeki 96,95 gram saf altını elektrikli skuterle iş yerine götürmek için yola çıktı. Saf altını koyduğu el çantasını skuterin gidonuna asan Altıntaş, bir süre ilerledikten sonra yoldaki çukuru fark etmeyip, dengesini kaybetti. Skuterde düşme tehlikesi yaşayan Altıntaş, yoluna devam etti. Bir süre sonra gidondaki çantanın düştüğünü anlayan Altıntaş, geri dönüp yolda arama yaptı. Caddedeki esnafla görüşen ve refüjü arayan Altıntaş, 1 saat sonra polisten gelen telefonla rahat nefes aldığını anlattı.

Çantanın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Zabıta Karakolu'na teslim edildiği bildirilen Altıntaş'a, bulan kişinin içine bakmadığını söyleyip sahibinin bulunmasını istediği belirtildi. Çantayı inceleyen zabıta, altını fark edip polise haber verdi. Polis ve zabıta ekipleri, Antalya Kuyumcular Odası'nın üyelerine yaptığı çağrıyla çantanın Altıntaş'a ait olduğunu belirledi. Altıntaş, altının gramını ve fiyatını söyledikten sonra zabıtadan çantasını aldı. Yaşadıklarını anlatan Altıntaş, şunları söyledi:

"Toptancıdan altını alıp dükkana giderken elektrikli skuterle çukura denk geldim. Dengemi kaybedip, kendimi toparladıktan sonra çantanın olmadığını fark ettim. Aradım, bulamadım. Esnafa sordum. Sonrasında polise, kuyumcular odasına haber verdim. 100 bin lira değerinde altın vardı. Bulacağımı düşünüyordum ama zaman geçtikçe endişelenmeye başlamıştım. Telefonla haber gelince kısa sürede bulunmasından dolayı sevindim. Çantayı teslim edene teşekkür ederim."


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Kaynak: DHA

Antalya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Skuterle giderken düşürdüğü 100 bin liralık altını 1 saatte buldu - Son Dakika

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