Antalya'da alkollü kişi, kaldırımda sızdı kaldı - Son Dakika

Antalya'da alkollü kişi, kaldırımda sızdı kaldı
21.02.2021 13:34
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol alıp kaldırıma sızan kişi, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol alıp kaldırıma sızan kişi, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan kişi aldığı aşırı alkolün etkisiyle Kapalı Yol'da sızıp kaldı. Polis ekiplerinin yardımına koştuğu kişi daha sonra, kaldırıma uzandı. Ekipler şahsın kendine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen motorize sağlık ekipleri müdahale ettikleri kişiyi, ayağa kaldırıp bir banka oturtmak istese de başarılı olamadı. Güçlükle ayakta duran alkollü kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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