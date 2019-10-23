Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünü "Allegra Ensemble" konseriyle kutlayacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Allegra Ensemble" konserinde, farklı müzik türlerinden parçalar seslendirilecek.

Konserde, Ankara DOB sanatçılarından soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, kemanda Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyolada Melda Sak, viyolonselde Hande Ulutaş, flütte Müjde Akden ile Bilkent Üniversitesinden piyanist Gülriz Tunca ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası perküsyon sanatçısı Irmak Tokgöz sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 26 Ekim'de gerçekleştirilecek konserde, "Bana Bana Gel", "Siyah Gözler", "Selanik Türküsü", "Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın", "Divane Aşık Gibi", "Nasip Olur Amasya'ya Varırsan", "Hey Gidi Karadeniz", "Uzun İnce Bir Yoldayım" başta olmak üzere çeşitli türküler seslendirilecek.