Son Dakika Haberleri: Antalya'da altı aylık bebek yatağında ölü bulundu
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Antalya'da altı aylık bebek yatağında ölü bulundu

1 saat önce

Antalya'da, annesinin emzirdikten sonra yatağına bıraktığı Suriyeli bebek ölü bulundu.

Antalya'da altı aylık bebek yatağında ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da, annesinin emzirdikten sonra yatağına bıraktığı Suriyeli bebek ölü bulundu.

Suriye uyruklu Guson Abdurrezzak (19), Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6213 Sokak'taki evinde, altı aylık bebeği Ayşe'yi emzirdikten sonra yatağına bıraktı.

Bebeğini bir saat sonra tekrar emzirmek isteyen Abdurrezzak, bebeğinin nefes alamadığını fark etti. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayşe bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antalya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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