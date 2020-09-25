- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın... - Son Dakika

- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...

- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın başında nöbet tutuyor Bu yıl 45-50 bin dönümde 3 bin 600 ton rekolte bekleniyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde Altın Susam olarak adlandırılan Manavgat Susamı'ınn hasadına başlandı.

- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat

Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın başında nöbet tutuyor

Bu yıl 45-50 bin dönümde 3 bin 600 ton rekolte bekleniyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Altın Susam olarak adlandırılan Manavgat Susamı'ınn hasadına başlandı.

Altın Susam olarak adlandırılan Manavgat Susamının hasadına başlandı. Susam üreticileri, geçtiğimiz yıl yaşanan hırsızlık olaylarının yaşanmaması için topladıkları susamların başında nöbet tutuyor. Susam ekilen tarlada ya da hasat edildikten sonra götürüldüğü yerde susamın silkimle işlemi özenle yapılıyor.

"Oldukça meşakkatli bir iş"

Kızılağaç mahallesinde 15 dönümlü alanda susam ekimi yapan Latif ve Ramazan Yıldırım, aileleri ve çocuklarıyla birlikte söküp kuruttukları susamları silkmek suretiyle hasat işlemini tamamladı. Doğduğu günden bugüne aileden gelme çiftçi olduklarını belirten Latif Yıldırım "Susam üretimi oldukça meşakkatli bir iş. Diğer ürünler makinelerle hasat edilebilirken susam elle hasat edilmek zorunda. Sadece hasadı değil, hasadın ardından gümül dediğimiz destelerin kurutulması ve silkilmesi gerekiyor. Hasat böylesine meşakkatli bir sürecin ardından tamamlanıyor" dedi.

"Nöbet tutuyoruz"

Susam hasadı yapan Ramazan Yıldırım ise, Geçen yıl yolup kurumaya bıraktığı susamların 20-25 tanesi çırpılıp çalındığını belirterek "Bu sene de aynı olayla karşılaşmamak için nöbet tutmaya başladık. 10 gündür tarlada yatıp kalkıyorum susamlar çalınmasın diye. Geçen sene 200 kilo susamım çalındı. 18 liradan satacaktık. Emeğimiz, çoluk çocuğumuzun emeği çalındı. O yüzden gece gündüz bekliyoruz susamı" dedi.

"Manavgat susamının değerini bilelim"

Manavgat'ta geçen yıl 40 bin dönüm civarında susam ekimi yapıldığını, susam fiyatının ise 9-10 liradan başladığını, bekletenlerin ise 17- 18 liraya kadar susam sattığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin "Bu yıl 45-50 bin dönüme yakın susam ekildi. Şu günlerde susam hasadı başladı. Tüccar bu defa 12-13 liradan almaya çalıştığı susamı 16 liradan alacak" dedi.

"Ziraat odası olarak susam alacağız"

Metin, Manavgat Ziraat Odası olarak bu yıl satın alma merkezi açıp susam alacaklarını belirterek "Önümüzdeki günlerden başlayacağız. Ürünü bekleten çiftçilerimiz için ise bu fiyatın 17-19 liraya çıkacağını düşünüyorum. Ama iyi muhafaza etmeleri gerekiyor. Hemen satmak isteyenler de 16 liradan susamlarını satabilirler" diye konuştu.

Susamın ekimden itibaren her aşamasında meşakkatli bir ürün olduğuna dikkat çeken Metin "Susamda diğer ürünler gibi makineli hasat yok. Tamamen iş gücü ile toplanıyor. Bunun içinde yevmiyeli işçi bulmakta zorlanan oluyor. Günlük 100-120 liralık ücret ödemede zorlanan oluyor. Bu yüzden çiftçinin de biraz yükseğe satması gerekiyor. Hasattan sonra her şey yolunda giderse dönümden 70-80 kilo susam alabilen arkadaşlarımız var. 70 kilo üretildiğini düşünürsek Manavgat'ta 3 bin 500-3 bin 600 ton susam üretilmesini bekliyoruz" dedi.

Manavgat susamının özel bir susam olduğunu belirten Metin "Osmanlı zamanında saray mutfaklarında kullanılmış. Mesela Japonya'dan falan Manavgat susamına çok talep olur. Manavgat susamı her zaman aranılan talep edilen bir susam. Başvurularımız üzerine incelenen Manavgat susamımız inşallah en kısa zamanda Coğrafi işaret sertifikasına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...
- Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın...

Manavgat, Antalya, Ramazan, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Antalya'da 'Altın Susam'a nöbetli hasat- Üretici, kilogramı 18 liraya kadar alıcı bulan susamın... - Son Dakika Ekonomi

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